WWE RAW arriva su Netflix: è possibile guardare lo show dall'Italia?

A partire dal 6 gennaio 2025, come ampiamente annunciato nel corso delle ultime settimane, la WWE inizierà a trasmettere RAW in streaming live su Netflix. Lo show sarà visibile anche on demand, dopo la trasmissione live. Sulla questione dei diritti TV degli show della WWE, in queste ultime settimane, c’è stata molta confusione. Il tema di maggior interesse per gli appassionati italiani è la possibilità di vedere la WWE su Netflix dall’Italia.

Si può vedere WWE Raw su Netflix in Italia?

WWE Raw non è visibile su Netflix in Italia, in quanto la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti TV di trasmissione dello show solo in alcuni mercati, come gli Stati Uniti. In base al Paese da cui avviene la connessione, infatti, il catalogo di Netflix cambia. Chi si trova negli Stati Uniti o in altri mercati come il Regno Unito, accedendo alla piattaforma di streaming si ritroverà, tra i contenuti da guardare anche la WWE e il suo show settimanale RAW, che va in onda tutti i lunedì sera negli USA da diversi anni.

Utilizzando una VPN e scegliendo un server situato negli USA, invece, è possibile guardare WWE RAW su Netflix anche nei Paesi in cui il contenuto non è disponibile. Come riportato dal magazine specializzato Spazio Wrestling, inoltre, il catalogo di Netflix include anche vari altri contenuti della WWE con traccia audio in italiano. Questo dettaglio è stato confermato anche da un comunicato stampa dedicato al mercato polacco in cui viene confermata la presenza della lingua italiana per i contenuti della WWE su Netflix.

Per chi è alla ricerca di una VPN, ricordiamo, è possibile puntare su NordVPN. Il servizio, vero e proprio punto di riferimento per il settore delle VPN, è ora in offerta, con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Perché usare NordVPN

NordVPN è la VPN da scegliere oggi. Il servizio si caratterizza per:

la protezione della crittografia

la possibilità di scegliere il server e il Paese di connessione

una politica no log

l’assenza di limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

