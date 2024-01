X blocca la ricerca dei deepfake di Taylor Swift

X ha bloccato le ricerche di contenuti associati a Taylor Swift e quindi anche dei deepfake “espliciti” creati con l’intelligenza artificiale. L’azienda californiana ha comunicato che l’azione è temporanea. Sulla questione è intervenuto anche Satya Nadella, CEO di Microsoft. La Casa Bianca ha invece evidenziato la necessità di una legge per proteggere le persone.

Le immagini fake a luci rosse della cantante sono iniziate a circolare su X nei giorni scorsi. Una di esse è rimasta online per 17 ore, raggiungendo 45 milioni di visualizzazioni, prima di essere rimossa. Sembra che l’origine dei deepfake sia un gruppo Telegram. I contenuti sarebbe stati creati con Microsoft Designer che sfrutta il modello DALL-E 3 di OpenAI.

X ha pubblicato un post per ricordare che le immagini di nudità non consensuale sono vietate sulla piattaforma. Molte foto fake sono state rimosse e gli account che le hanno condivise sono stati sospesi, anche grazie alle segnalazioni dei fan di Taylor Swift.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024