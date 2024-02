Xbox Series X con Diablo 4 costa solo 431€ grazie a questo COUPON!

Vuoi una console next-gen ma stai aspettando lo sconto giusto? Il bundle composto da Xbox Series X e Diablo 4 è ora scontatissimo grazie al coupon esclusivo su eBay. Parliamo di un prezzo finale che si attesta sui 431,91€ invece che gli originali 629,90€ di listino. Il tutto è possibile grazie a questo coupon: SANVALENTINO.

Tutti i dettagli del bundle con Xbox Series X e Diablo 4

Questo eccezionale bundle include la potente console Xbox Series X, dotata di un SSD da 1 TB per tempi di caricamento incredibilmente rapidi e prestazioni di gioco senza pari. Potrai immergerti in un mondo dalla grafica mozzafiato con una potenza di elaborazione di 12 teraflop e goderti un’esperienza iperrealistica con il supporto per la risoluzione 4K.

Il bundle non solo offre una console di gioco next-gen, ma aggiunge anche una vasta gamma di contenuti esclusivi per arricchire il tuo viaggio attraverso il mondo di Diablo IV. Riceverai un codice per scaricare Diablo IV, dove potrai forgiare il tuo destino nelle vesti di Barbaro, Druido, Ladro, Negromante, Incantatrice o Crociato. Esplora un vasto e aperto mondo di diverse ambientazioni, affronta sfide epiche e combatte contro orde di demoni, liberando il tuo potere contro le forze infernali.

Il bundle Xbox Series X e Diablo IV include anche contenuti bonus come la Cavalcatura Portaluce, l’Armatura Mantello della Fede, le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc per Diablo III, insieme alla Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e il Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal. Grazie a tutto questo, potrai personalizzare il tuo personaggio con stile e sfoggiare la tua esclusiva collezione di oggetti in ogni avventura.

Fai tuo l’ottimo bundle con Xbox Series X e Diablo 4 a soli 431,91€ grazie al coupon esclusivo “SANVALENTINO“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.