 Xiaomi 17 (12/512GB) in super sconto con il codice segreto su eBay
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Xiaomi 17 (12/512GB) in super sconto con il codice segreto su eBay

Approfitta del codice segreto su eBay e portati a casa il meraviglioso Xiaomi 17 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna a un prezzaccio.
Xiaomi 17 (12/512GB) in super sconto con il codice segreto su eBay
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Approfitta del codice segreto su eBay e portati a casa il meraviglioso Xiaomi 17 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna a un prezzaccio.

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma senza fare sacrifici ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta per non spendere un capitale? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su EBay e puoi mettere nel tuo carrello il mitico Xiaomi 17 da 512 GB a 795,12 euro, invece che 1.099,90 euro, applicando il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino su eBay non viene segnalato è quello che vedi sopra e lo puoi andare a vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento potrai risparmiare la bellezza di oltre 304 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 278,99 euro a interessi zero con Klarna.

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Xiaomi 17 non ha rivali a questo prezzo

Lo Xiaomi 17 è uno smartphone top di gamma che ti permetterà di avere tutto ciò che desideri senza fare sacrifici e a questa cifra non ha assolutamente rivali. Gode di un design accattivante, leggero e robusto, con un peso di appena 191 grammi e uno spessore di 8,06 mm. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

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Offre un display OLED CrystalRes da 6,3 pollici con aggiornamento adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, sostenuto in questa versione da 12 GB di RAM, offre prestazioni strabilianti. In più c’è una memoria interna da 512 GB che non è praticamente esauribile. Garantisce uno scomparto grafico professionale con lenti Leica Summilux Fusion 900 e ha una generosa batteria da 6330 mAh con doppia ricarica, cablata e wireless, da 100 W e 50 W.

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Questa è assolutamente un’occasione imperdibile per cui non guardarti intorno. Vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi 17 da 512 GB a 795,12 euro, invece che 1.099,90 euro, applicando il codice promozionale APR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 apr 2026
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