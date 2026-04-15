Xiaomi 17 (12/512GB) in super sconto con il codice segreto su eBay

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma senza fare sacrifici ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta per non spendere un capitale? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su EBay e puoi mettere nel tuo carrello il mitico Xiaomi 17 da 512 GB a 795,12 euro, invece che 1.099,90 euro, applicando il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino su eBay non viene segnalato è quello che vedi sopra e lo puoi andare a vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento potrai risparmiare la bellezza di oltre 304 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 278,99 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 17 non ha rivali a questo prezzo

Lo Xiaomi 17 è uno smartphone top di gamma che ti permetterà di avere tutto ciò che desideri senza fare sacrifici e a questa cifra non ha assolutamente rivali. Gode di un design accattivante, leggero e robusto, con un peso di appena 191 grammi e uno spessore di 8,06 mm. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

Offre un display OLED CrystalRes da 6,3 pollici con aggiornamento adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, sostenuto in questa versione da 12 GB di RAM, offre prestazioni strabilianti. In più c’è una memoria interna da 512 GB che non è praticamente esauribile. Garantisce uno scomparto grafico professionale con lenti Leica Summilux Fusion 900 e ha una generosa batteria da 6330 mAh con doppia ricarica, cablata e wireless, da 100 W e 50 W.

Questa è assolutamente un’occasione imperdibile per cui non guardarti intorno. Vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi 17 da 512 GB a 795,12 euro, invece che 1.099,90 euro, applicando il codice promozionale APR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi extra.