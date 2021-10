Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC e Alexa: COMPRALO ORA

Lo abbiamo atteso a lungo, finalmente sta per arrivare anche in Italia: la versione di Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC e Alexa è disponibile per il preordine su Amazon. Affrettati ad acquistarla, prima del prevedibile sold out. La consegna è garantita al day one del 14 ottobre.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: preordine al via su Amazon

Rispetto al modello base, permette di eseguire pagamenti in mobilità semplicemente avvicinando il polso al lettore, inoltre è presente un microfono utile per interpellare l'assistente virtuale e chiederle informazioni o di controllare i dispositivi della smart home. Non mancano poi funzionalità da fitness tracker come le 30 modalità di allenamento supportate, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC integra poi un display AMOLED da 1,56 pollici a colori con interfaccia in italiano personalizzabile ed è resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità, La batteria, con sistema di ricarica magnetica (che non richiede la rimozione del cinturino) garantisce un'autonomia fino a due settimane. Acquistandolo oggi, al day one del 14 ottobre potrai metterlo al polso: lo trovi su Amazon in preordine a 54,99 euro con spedizione gratuita.