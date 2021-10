SSD Crucial X8 da 1 TB a prezzo BOMBA su Amazon!

Se volete velocizzare il vostro PC senza impegnarvi troppo o spendere grandi cifre, mettere un disco SSD al posto del vostro HDD può essere veramente una mossa vincente. Infatti i dischi SSD sono molto più veloci dei normali hard disk e rendono il PC più reattivo e prestazionale. Oggi, per voi, è disponibile una grande offerta su Amazon riguardante il Crucial CT1000X8SSD9 X8 da 1 TB il cui prezzo passa da 160,27 euro a soli 130,99 euro con un risparmio di quasi 30 euro.

SSD Crucial CT1000X8SSD9 X8 da 1 TB: caratteristiche principali

Si tratta di un SSD esterno che garantisce alte velocità di lettura fino a 1050 MB/s e funziona con Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux e console PlayStation e Xbox con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A. Il design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato resiste a temperature estreme, urti, vibrazioni e cadute fino a 2 metri di altezza. Il dispositivo è supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globali.

Per questo motivo non potete farvi scappare questa interessante promozione di Amazon per avere, in meno di 48 ore lavorative grazie a Prime, l'SSD esterno Crucial CT1000X8SSD9 X8 da 1 TB al prezzo bomba di 130,99 euro.