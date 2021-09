Xiaomi Pad 5: caratteristiche, design e prezzo del tablet per la produttività

Un dispositivo pensato per andare incontro alle esigenze manifestate da coloro che si trovano a dover lavorare in mobilità e nel contesto dello smart working: questo è Xiaomi Pad 5, nuovo tablet per la produttività svelato oggi dal brand cinese con un evento che ha visto annunciati molti altri dispositivi.

Xiaomi Pad 5: caratteristiche, design e prezzo

Spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 860 con CPU octa core e GPU Adreno 640, integra un ampio display da 11 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, refresh rate 120 Hz e compatibilità per il pennino Smart Pen, quattro altoparlanti, 6 GB di RAM, storage da 128 o 256 GB, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel. La capiente batteria da 8.720 mAh con sistema di ricarica rapida garantisce un'autonomia adeguata per i professionisti. La piattaforma software è MIUI. Due le colorazioni disponibili, Cosmic Gray e Pearl White. Questo il commento di TJ Walton, Product Marketing Manager di Xiaomi International.

Xiaomi Pad 5 arriva al momento giusto, in cui lavoro e studio vengono svolti anche da remoto. Questa nuova e sempre più diffusa modalità permette di passare da un'attività a all’altra in un solo istante. Avere una postazione all-in-one è quindi un valore aggiunto per tutti gli utenti che vogliono poter svolgere le loro attività ovunque si trovino, in casa, in classe o in ufficio.

Infine, la disponibilità e prezzo: il nuovo Xiaomi Pad 5 sarà acquistabile a partire dal 23 settembre nella configurazione 6+128 GB su mi.com e presso Mi Store Italia, a fronte di una spesa pari a 399,90 euro. Sarà possibile beneficiare di uno sconto pari addirittura a 100 euro, comprandolo in anteprima su mi.com a 299,90 euro, ma solo per 24 ore e fino all'esaurimento delle scorte. In alternativa sarà possibile scegliere il bundle con Xiaomi Smart Pen (venduta separatamente a 99,90 euro) dalle ore 18:00 del 30 settembre.