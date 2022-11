Xiaomi Smart Band 7 Pro: l'occasione del Cyber Monday

Sul mercato da poche settimane, Xiaomi Smart Band 7 Pro è protagonista nel Cyber Monday che chiude la lunga Settimana del Black Friday su Amazon, con uno sconto molto interessante che ne abbatte il prezzo. È tra i migliori dispositivi indossabili del momento, caratterizzato da un design elegante e con molte funzionalità integrate.

Cyber Monday: lo sconto su Xiaomi Smart Band 7 Pro

A livello di specifiche tecniche è dotato di un display touch AMOLED da 1,64 pollici (risoluzione 456×280 pixel) con vetro curvo 2.5D temperato, resistenza all’acqua (5 ATM), Bluetooth 5.2, compatibilità con Android e iOS, sensori per frequenza cardiaca e di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, GNSS e batteria da 235 mAh con autonomia fino a quasi due settimane e ricarica magnetica. Per quanto riguarda invece le funzionalità, ci sono il supporto per oltre 110 modalità di allenamento, il monitoraggio per SpO₂ e dello stress, il tracciamento del sonno e il tracking della salute femminile. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Le dimensioni di Xiaomi Smart Band 7 Pro sono 44,7×28,8×11 millimetri, il peso si attesta a soli 20,5 grammi (cinturino escluso). Oggi, in occasione del Cyber Monday, può essere tuo al prezzo di soli 79,99 euro.

È un regalo di Natale? Niente paura per un’eventuale restituzione: in occasione della lunga Settimana del Black Friday (che include anche il Cyber Monday), Amazon ha deciso di estendere il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

