Xiaomi Smart Band 8 al PREZZO MINIMO STORICO

Non a caso, Xiaomi Smart Band 8 è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon: offre caratteristiche utili sia per il monitoraggio della salute che per l’attività fisica, è impermeabile e si connette con lo smartphone via Bluetooth. Già di per sé è proposto a un prezzo davvero contenuto, ma con l’offerta di oggi andrà letteralmente a ruba, avendo raggiunto il minimo storico.

L’offerta di Amazon su Xiaomi Smart Band 8

L’e-commerce lo propone infatti al prezzo stracciato di soli 30 euro, con uno sconto del 23% rispetto al listino ufficiale, nella colorazione Nero. I punti di forza sono davvero molti: design personalizzabile con i cinturini intercambiabili e centinaia di quadranti selezionabili, la modalità Pebble per un’esperienza di corsa professionale, il display AMOLED da 1,62 pollici a colori ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, il monitoraggio dei parametri biometrici (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, salute femminile) eseguito senza sosta durante la giornata e il supporto a oltre 150 allenamenti diversi. A questo si aggiunge l’autonomia fino a 16 giorni con una sola ricarica della batteria interna. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon, che assicura la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) direttamente a domicilio già entro domani se effettui contenuto in questo momento. Occhio al sold out: se sei interessato, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Dai uno sguardo ad alcune delle 10.000 recensioni pubblicate da chi l’ha già acquistato e messo al polso: lo smartband ha ottenuto un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.