Xiaomi Smart Speaker: la sveglia intelligente è tua in offerta su Amazon

Xiaomi Smart Speaker nasce per molteplici scopi: uno di questi può essere quello di utilizzarlo come sveglia intelligente sul proprio comodino, visto anche l’orologio a LED integrato. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a 34,99 euro invece di 49,99: un’ottima occasione per scoprirne le qualità.

Xiaomi Smart Speaker: le caratteristiche

Xiaomi Smart Speaker è, come detto, dotato di orologio con display a LED che rende questo altoparlante perfetto come sveglia intelligente. Non a caso è presente una funzione sveglia personalizzabile, con la quale puoi impostare la tua canzone, artista o genere musicale preferito per iniziare la giornata nel migliore dei modi, con una dolce melodia o una canzone che ti carichi di energia.

Naturalmente non si limita solo a questo: con l’assistente Google integrato, hai il controllo del tuo ambiente domestico con semplici comandi vocali. Puoi riprodurre musica, controllare il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume del tuo Smart Speaker con facilità.

E cosa succede nel caso decidessi di acquistarne due e metterli insieme? Preparati a trasformare il tuo ambiente in uno stereo coinvolgente, con un suono ricco e nitido che riempia la stanza da ogni angolazione.

Insomma, puoi farne l’uso che preferisci ma soprattutto se lo acquisti oggi risparmi: 34,99 euro invece di 49,99 su Amazon. Non perdere la chance.