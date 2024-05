Presa smart Meross con monitoraggio consumi: SUPER OFFERTA

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che propone la presa smart di Meross al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che scada. Tra i punti di forza integrati in questo modello c’è anche il monitoraggio dei consumi, un aiuto concreto per risparmiare sulle spese in bolletta, individuando eventuali sprechi.

L’offerta a tempo sulla presa smart di Meross

Con attacco Schuko (è in sconto anche quella italiana), protezione da sovraccarico e funzione timer, supporta la connettività Wi-Fi senza richiedere uno hug dedicato ed è compatibile tutti i principali ecosistemi della smart home: Alexa, Google Home e SmartThings. In questo modo, la si può controllare da ovunque, anche da remoto attraverso un’applicazione installa su smartphone, mediante comandi vocali e impostando routine personalizzate. Ancora, è più compatta rispetto alle alternative del mercato: solo 5×5,7×6,3 centimetri. La configurazione è rapida e avviene con Bluetooth. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 9,79 euro (invece di 13,99 euro come da listino), grazie allo sconto del 30% applicato in automatico, oggi puoi acquistare la presa smart di Meross con monitoraggio dei consumi al suo minimo storico.

L’offerta è proposta da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita direttamente a domicilio e prevista entro domani agli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Infine, citiamo le oltre 7.200 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce che promuovono il prodotto con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.