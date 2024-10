Echo Show 5 con Alexa a -45%: scegli il tuo colore

La terza generazione di Echo Show 5 è in sconto del 45%. Dove? Ovviamente su Amazon. È il modello più recente tra quelli lanciati, uno smart display con l’integrazione dell’assistente virtuale Alexa per l’interazione attraverso comandi vocali semplici e intuitivi, controlli per la casa intelligente, riproduzione dei contenuti multimediali come la musica o i podcast e molto altro ancora.

45% di sconto sullo smart display Echo Show 5

Il suo schermo da 5,5 pollici può mostrare informazioni sulle apparecchiature della smart home (temperatura del termostato, impianti di illuminazione o di sorveglianza e così via), le ultime notizie, le previsioni meteo, ma anche effettuare videochiamate sfruttando la fotocamera, il microfono e l’altoparlante in dotazione. La fase di progettazione ha tenuto conto della necessitò di tutelare la privacy, implementando una protezione per la telecamera e un pulsante attraverso cui disattivare i microfoni. Per saperne di più e consultare l’elenco delle funzionalità supportate dai uno sguardo alla scheda del dispositivo.

Scegli la colorazione della finitura che preferisci tra Azzurro e Antracite, così da adattarla al meglio allo stile di arredamento che caratterizza la tua casa. Al prezzo finale di soli 59,99 euro, in sconto del 45% rispetto al listino ufficiale, è un affare da cogliere al volo. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo proposta dalle-commerce.

A occuparsi della vendita e della spedizione è ovviamente Amazon. Se lo ordini subito, lo smart display arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Non è tutto: se non soddisferà le tue aspettative, avrà fino a 30 giorni di tempo dal ricevimento per restituirlo e chiedere il rimborso completo della spesa.