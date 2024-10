SVEGLIA: il nuovo Echo Spot al minimo storico è su Amazon

Il nuovo modello 2024 di Echo Spot, la sveglia intelligente con Alexa, è protagonista di un’offerta a tempo che vale la pena segnalare su queste pagine. In questo momento è proposto al suo minimo storico, grazie allo sconto del 37% applicato in automatico. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo sul tuo comodino. La configurazione iniziale è molto semplice e alla portata di tutti: ti serve solo lo smartphone e l’accesso alla rete Wi-Fi di casa.

Echo Spot: l’offerta sulla sveglia intelligente con Alexa

È più di uno smart speaker con cui interagire attraverso comodi comandi vocali. Integra infatti un display a colori su cui sono visualizzati la data, l’orario, le condizioni meteo e altre informazioni. Non mancano poi il supporto allo streaming musicale (Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri) o dei podcast e, ovviamente, all’impostazione di allarmi personalizzati. C’è anche un pulsante dedicato alla disattivazione del microfono, nel pieno rispetto della privacy. Dai uno sguardo descrizione completa se vuoi saperne di più.

Le dimensioni sono 113x103x111 millimetri il peso si attesta a 405 grammi. Tutte le colorazioni del nuovo Echo Spot sono in sconto del 37%: Bianco, Nero e Blu, scegli quella che preferisci in base al tuo stile di arredamento, la spesa non cambia. La riduzione applicata in automatico (non servono coupon) ti permette di acquistarlo al prezzo di soli 59,99 euro, il più basso di sempre.

Essendo un dispositivo Amazon, l’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, offrendoti inoltre la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se lo ordini in questo momento. Avrai tempo fino a 30 giorni per cambiare eventualmente idea, restituirlo e chiedere un rimborso completo.