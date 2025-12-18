Xiaomi TV S Mini LED 75 porta la qualità in casa: SUPER Tv scontata del 27%

Una spesa importante, ma che vale fino all’ultimo centesimo. Xiaomi TV S Mini LED 75 è un televisore di ultima generazione capace di rendere la visione della più semplice televisione un vero spettacolo. Un prodotto gigantesco da 75 pollici da mettere in salotto per godersi streaming, programmi e anche gaming nel caso tu sia appassionato. Con sconto del 27% su Amazon, l’occasione è davanti ai tuoi occhi. Se stavi cercando un prodotto del genere,compralo subito a soli 799 euro in pagina.

Xiaomi TV S Mini LED 75 è un televisore di ultima generazione. Lo si nota da ciò che contiene al suo interno, ma anche dalla figura che fa. Con un design curato nei minimi particolari, il televisore ha cornici al pari all’inesistente che rendono la visione più ampia. Spessore irrisorio e due piedi che lo mantengono stabile e perfetto da poggiare sul tuo mobile. In caso contrario puoi optare sempre per il fissaggio al muro. Come sistema operativo trovi Google TV che rende l’accesso a tutte le app istantaneo e semplicissimo. Usa il telecomando per accedere ai servizi per lo streaming e regolare ogni impostazione. Ovviamente non mancano all’appello app come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via. Se poi ne manca qualcuna, usa lo Store per scaricare quelle che ti piacciono di più!

Lo schermo è un pannello Mini LED QLED da 75 pollici con una qualità eccelsa. La risoluzione 4K cattura e riproduce anche il più piccolo dettaglio. Viene aiutata da tecnologie aggiuntive come Dolby Vision, HDR e una luminosità pari a 1200 nits unica nel suo genere. Tutto questo non basta? Il televisore ha una frequenza d’aggiornamento senza pari: arriva a 144 Hz così da poter collegare la tua console gaming ed entrare nei tuoi titoli preferiti.

Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Xiaomi TV S Mini LED 75″ a soli 799 euro con lo sconto del 27%.