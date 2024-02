MINIMO STORICO per Xiaomi Watch 2: mettilo al polso

Segnaliamo la grande occasione su Amazon per mettere al polso Xiaomi Watch 2. In questo momento, lo smartwatch è proposto dall’e-commerce al suo prezzo minimo storico, un affare considerando la qualità costruttiva, la cura riposta nel design e le tante funzionalità integrate. Passiamo in rassegna i punti di forza che lo rendono un must have.

Xiaomi Watch 2 oggi al prezzo minimo storico

Offre il supporto a 160 modalità sportive per il monitoraggio dell’attività fisica, integra il modulo GPS (GNSS) per la geolocalizzazione precisa con visualizzazione delle mappe. Il cuore pulsante è costituito dal processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Non mancano la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2, la resistenza all’acqua, il cardiofrequenzimetro e altri sensori. L’intera esperienza ruota attorno al display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel e luminosità fino a 600 nit ottimizzato per il risparmio energetico: l’autonomia arriva a 65 ore con una ricarica (da eseguire tramite base magnetica fornita in dotazione). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa dell’orologio.

Il sistema operativo è Wear OS di Google con supporto garantito a un’ampia gamma di applicazioni da scaricare attraverso la piattaforma Play Store. Al prezzo di 179 euro, Xiaomi Watch 2 è oggi proposto al suo minimo storico. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello e concludere l’affare.

Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. La colorazione è Black.