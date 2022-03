Yandex invia i dati degli utenti a server russi

Yandex invia i dati degli utenti iOS e Android ai server russi. La scoperta è stata effettuata dal ricercatore Zach Edwards e confermata da altri esperti di sicurezza. La raccolta dei dati avviene mediante AppMetrica, un SDK utilizzato in oltre 52.000 app per monitorare l’uso e la performance delle campagne pubblicitarie. La multinazionale russa ha dichiarato che il funzionamento è simile a Google Firebase e che gli sviluppatori devono chiedere il consenso agli utenti.

Yandex spia gli utenti?

Yandex è principalmente nota in Occidente per il suo motore di ricerca (recentemente rimosso da Firefox). In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’azienda è stata accusata di censurare le notizie sulla guerra. A causa delle sanzioni internazionali, Yandex ha perso molti investimenti occidentali e ora rischia il fallimento.

L’azienda ha confermato che AppMetrica raccoglie varie informazioni (tipo di dispositivo, rete e indirizzo IP) che vengono inviati a server che si trovano in Russia e Finlandia, ma sottolinea che i dati non permettono di risalire all’identità degli utenti. Alcuni esperti affermano il contrario. Tra l’altro, la legge russa consente al governo di accedere ai dati senza l’autorizzazione del giudice.

AppMetrica SDK è installato in giochi, app di messaggistica e anche in diverse VPN. Il ricercatore Zach Edwards ritiene che il software di Yandex può essere sfruttato per tracciare gli utenti, per alcuni dei quali può diventare un tool di sorveglianza digitale.

L’azienda russa sottolinea che l’accesso ai dati avviene solo con il consenso degli utenti (anche Apple conferma) e che non ha mai inviato dati al governo. Google ha comunicato l’avvio di un’indagine. Molti sviluppatori, tra cui Opera, hanno già rimosso o disattivato AppMetrica.