Mozilla rimuove i motori di ricerca russi da Firefox

Solitamente gli aggiornamenti per Firefox includono funzionalità e bug fix. Stavolta Mozilla ha deciso di rilasciare la versione 98.0.1 del browser per eliminare tre motori di ricerca russi. Al termine dell’installazione verrà ripristinato il provider predefinito, ovvero Google.

Mozilla limita l’accesso alle fake news

Mozilla spiega che la novità riguarda le versioni personalizzate di Firefox, distribuite tramite partner. Si tratta delle versioni in cui sono stati impostati Yandex e Mail.ru come motori di ricerca predefiniti. Firefox 98.0.1 rimuove le personalizzazioni, inclusi add-on e segnalibri, ripristinando Google come motore di ricerca predefinito.

Mozilla ha dichiarato che l’uso di Yandex è stato sospeso perché il motore di ricerca mostra molti contenuti sponsorizzati dallo stato. La novità riguarda gli utenti in Russia, Bielorussia, Kazakistan e Turchia. Alcuni utenti hanno segnalato che la nuova versione del browser ha eliminato anche OK.ru, uno dei social network più popolari in Russia.

La pagina delle release note non specifica il tipo di contenuti mostrati dai motori di ricerca russi, ma Mozilla ha comunicato che si tratta di fake news sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La Commissione europea ha chiesto a Google di eliminare tutti i contenuti di RT e Sputnik dai risultati delle ricerche, inclusi quelli condivisi dagli utenti.

Come è noto, il governo russo cerca in tutti i modi di bloccare l’accesso alle fonti di informazione occidentali, tra cui siti di news e social media. Non è più possibile utilizzare Facebook, Twitter e Instagram, ma molti utenti hanno installato una VPN per aggirare le restrizioni. Secondo Top10VPN, la domanda è aumentata del 2.088%.