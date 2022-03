Google deve rimuovere i media russi dalla ricerca

La Commissione europea ha chiesto a Google di eliminare tutti i contenuti di RT e Sputnik dai risultati delle ricerche. L’azienda di Mountain View aveva bloccato i canali YouTube dei due media di stato russi, ma ora non deve più indicizzare le loro pagine web. Una simile misura è stata già attuata dal concorrente DuckDuckGo.

Tra le restrizioni adottate dall’Unione europea in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia c’è anche il blocco delle “attività di broadcasting” per RT e Sputnik, in quanto i due media sono fonte di fake news. Google ha solo bloccato i canali YouTube e le possibilità di guadagno attraverso le inserzioni pubblicitarie.

Nel documento inviato a Google dalla Commissione europea viene specificato che i motori di ricerca hanno un ruolo decisivo nella disseminazione dei contenuti, quindi Google deve eliminare dai risultati tutti i link ai siti di RT e Sputnik, compresi quelli condivisi dagli utenti europei. Lo stesso vale per brevi estratti di testo, immagini e altri elementi visuali.

Google riceve spesso richieste di rimozione dei contenuti, ma riguardano pagine specifiche che violano leggi in vigore. Eliminare qualsiasi contenuto associato a RT e Sputnik potrebbe essere un’impresa quasi impossibile. Il CEO di DuckDuckGo ha invece comunicato che i siti russi che diffondono fake news sull’invasione sono stati penalizzati. Nella parte superiore della pagina dei risultati viene inoltre mostrato un box che permette di accedere a fonti di informazioni più autorevoli. Questa decisione non è stata molto apprezzata dagli utenti, in quanto considerata una sorta di censura.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️

At DuckDuckGo, we've been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation.

— Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022