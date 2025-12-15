 Yankee Candle profuma la casa di Natale: candele GRANDI a meno di 20€
Yankee Candle profuma la casa di Natale: candele GRANDI a meno di 20€

Yankee Candle profuma la tua casa e questa volta in edizione Natalizia: candele perfette anche come regalo speciale.
Yankee Candle profuma la casa di Natale: candele GRANDI a meno di 20€
Yankee Candle profuma la tua casa e questa volta in edizione Natalizia: candele perfette anche come regalo speciale.

Rendi la tua casa più magica che mai non solo con mille decorazioni diverse, ma anche con profumi che sanno di Natale. Grazie al marchio Yankee Candle puoi rendere il tuo appartamento da sogno con l’aiuto di fragranze diverse, ma tutte speciali allo stesso modo. Le giare grandi sono le candele più ambite del marchio e, in edizione natalizia, sono ancora più uniche. Sono ideali anche come regalo di Natale per qualcuno di speciale: con queste ci fai proprio un figurone! Sono tutte in promozione su Amazon quindi, perché non approfittarne? Mettile in carrello prima che vadano a ruba. 

Yankee Candle: tutte le profumazioni di Natale in sconto

Le candele Yankee Candle sono tantissime. Se stai cercando l’accordo perfetto per rendere la casa ancora più in tema con le feste, le varianti da non perdere sono:

Sparkling Snow,disponibile a soli 19,99 euro scontata del 43%.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Sparkling Snow | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Sparkling Snow | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

19,9934,90€-43%
Vedi l’offerta

Snowflake Cookie,disponibile a soli 19,99 euro scontata del 43%.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto del fiocco di neve | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto del fiocco di neve | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

19,9934,90€-43%
Vedi l’offerta

Magia Natalizia,disponibile a soli 19,99 euro scontata del 43%.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Magia natalizia | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Magia natalizia | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

19,9934,90€-43%
Vedi l’offerta

Snowflake Kisses,disponibile a soli 19,99 euro scontata del 43%.

Yankee Candle Candela profumata | Candela in giara grande Snowflake Kisses | Durata: fino a 150 ore | Regalo perfetto per donne

Yankee Candle Candela profumata | Candela in giara grande Snowflake Kisses | Durata: fino a 150 ore | Regalo perfetto per donne

19,9934,90€-43%
Vedi l’offerta

Red Apple Wreath, disponibile a soli 18,99 euro con sconto del 46%.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Red Apple Wreath | Durata Fino a 150 Ore | regalo perfetto per le donn

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Red Apple Wreath | Durata Fino a 150 Ore | regalo perfetto per le donn

18,9934,90€-46%
Vedi l’offerta

Cannella Vivace, disponibile a soli 19,99 euro scontata del 43%.

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Cannella Vivace | Durata Fino a 150 Ore

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Cannella Vivace | Durata Fino a 150 Ore

19,9934,90€-43%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
15 dic 2025
