 Su YouTube arriva il doppiaggio dei video in più lingue con l'AI
Grazie all'intelligenza artificiale, YouTube permette di ascoltare video in più lingue con doppiaggio naturale. Disponibile per milioni di creator.
Quante volte sarà capitato di trovare un video interessante, ma in una lingua incomprensibile? YouTube ha deciso di abbattere questa barriera. Da settembre, milioni di creator potranno caricare tracce audio doppiate in diverse lingue, rendendo i loro contenuti accessibili a un pubblico internazionale.

Doppiaggio AI su YouTube: arriva l’audio multilingue, come funziona

La nuova funzione è semplice da usare. Durante la visione, basta cliccare sull’icona dell’ingranaggio nel player e selezionare “Traccia audio”. Si apre un menu con tutte le lingue disponibili per quel video. Il sistema è già stato testato da creator come MrBeast, Jamie Oliver e Mark Rober, con risultati sorprendenti: in media, il 25% del tempo di visualizzazione arriva da lingue diverse da quella originale.

YouTube ha integrato un sistema di doppiaggio automatico basato su Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. L’algoritmo non si limita a tradurre: replica il tono, il ritmo e persino le emozioni della voce originale. Quindi se nel video si è entusiasti, anche la versione doppiata suonerà entusiasta. Se si parla piano e in modo riflessivo, idem.

È un bel passo avanti. Prima per avere un video doppiato decentemente si doveva andare in studio, assumere doppiatori professionali, sincronizzare tutto. Ora YouTube fa tutto in automatico, e il risultato non suona più come un robot che legge un copione.

Miniature localizzate: anche l’immagine parla la lingua dell’utente

Oltre all’audio, YouTube sta testando anche le miniature multilingue. I creator possono caricare versioni diverse della stessa copertina, con i testi che cambiano automaticamente in base alla lingua di chi guarda. Può sembrare una cosa da poco, ma quando si scorrono i video questo tipo di personalizzazione fa la differenza.

Fonte: YouTube

Pubblicato il 11 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
11 set 2025
