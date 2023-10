YouTube: emulazione delle voci dei cantanti famosi

Ebbene sì, anche Google ha deciso di rendere disponibile uno strumento basato sull’intelligenza artificiale grazie al quale modificare la voce per andare a emulare quella dei cantanti famosi e per farlo ha annunciato lo sviluppo di un nuovo tool appositamente concepito per YouTube.

YouTube: nuovo tool AI per emulare la voce dei cantanti famosi

Andando più nello specifico, lo strumento in questione sfrutta per l’appunto l’intelligenza artificiale ed è in grado di registrare l’audio usando le voci di artisti.

A riferire la cosa è stata la redazione di Bloomberg, sottolineando però che ci vorrà ancora del tempo prima che la suddetta soluzione venga effettivamente resa disponibile, in quanto ci sono diverse questioni legali a cui badare per evitare problemi di sorta.

Google aveva inizialmente in programma il lancio di questo strumento già lo scorso mese, ma il tutto è stato rinviato proprio per le problematiche legali di cui sopra che, a quanto sembra, sono ben lontane da una risoluzione celebre.

YouTube avrebbe dato il via alle trattative con le case discografiche per ottenere i diritti di utilizzo di canzoni che potrebbero venire sfruttate per addestrare lo strumento, ma allo stato attuale delle cose non è stato ancora accettato alcun accordo.

Da tenere presente che in precedenza YouTube aveva dichiarato di voler collaborare con l’industria musicale per poter sfruttare l’intelligenza artificiale in maniera responsabile, adattando gli strumenti di copyright già esistenti. È importante sottolineare che un accordo di questo genere potrebbe avere una portata storica e spianare la strada a un uso ancora maggiore di risorse quali quelle in questione.