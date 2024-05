Android: è possibile utilizzare ChatGPT senza account

ChatGPT di OpenAI, ha trasformato radicalmente il modo in cui le persone effettuano le ricerche e interagiscono con i motori di ricerca. Questo assistente digitale, sempre pronto a fornire risposte e supporto, è diventato un compagno indispensabile per molti utenti. Tuttavia, fino ad ora, l’accesso a ChatGPT richiedeva un account e-mail, un account Google o un account Apple su iOS, rappresentando un ostacolo per alcuni utenti.

OpenAI ha recentemente annunciato un cambiamento significativo: gli utenti potranno presto utilizzare ChatGPT istantaneamente, senza bisogno di iscriversi al servizio. Questa novità, inizialmente riferita alla versione web dell’assistente AI, si sta ora estendendo anche alle app mobile, come scoperto da Android Authority. La versione v1.2024.136 (beta) di ChatGPT su Android consente già di interagire con il chatbot senza la necessità di creare un account.

ChatGPT come sostituto del motore di ricerca?

La possibilità di utilizzare ChatGPT senza la necessità di creare un account rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore diffusione del chatbot AI come alternativa ai motori di ricerca tradizionali. Rimuovendo questa importante barriera d’accesso, OpenAI rende ChatGPT disponibile in modo più immediato per qualsiasi utente, anche quelli meno avvezzi alla tecnologia.

L’eliminazione dell’account obbligatorio è quindi una mossa strategica che mira ad abbattere ogni attrito superfluo nell’interazione con il chatbot, permettendo così a un pubblico sempre più vasto di scoprire ed apprezzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale conversazionale.

Limitazioni e funzionalità per gli utenti non connessi

Nonostante l’apertura all’uso senza account, è fondamentale notare che alcune funzioni di ChatGPT saranno limitate per gli utenti non connessi. Non sarà possibile salvare o rivedere la cronologia delle chat e condividerle. Inoltre, la possibilità di caricare immagini sul chatbot, introdotta con ChatGPT-4o, sarà disponibile solo per gli utenti registrati come utenti free o premium.

La nuova funzionalità di upload delle immagini è un’ulteriore evoluzione delle capacità dell’assistente AI. Tuttavia, gli utenti di ChatGPT Free dovranno essere parsimoniosi nell’utilizzo di questa funzione, poiché il numero di immagini caricate è piuttosto limitato e il periodo di reset può essere lungo, fino a 48 ore prima che il contatore dei caricamenti di immagini si azzeri.