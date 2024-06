YouTube Notes permette di aggiungere info ai video

YouTube ha annunciato l’avvio di una nuova funzionalità sperimentale che permette agli utenti di aggiungere più informazioni ai video. Notes è molto simile alle note della collettività di X, ma non sostituisce le azioni di moderazione, come avviene sul social network di Elon Musk. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti in lingua inglese.

YouTube Notes: come funziona?

Le note consentono di aggiungere un contesto rilevante e facile da comprendere ai video. È possibile ad esempio specificare che un brano musicale è una parodia, che il contenuto è falso o che il video è relativo ad un vecchio evento. YouTube fornisce alcuni suggerimenti sulla scrittura delle note, come quello di citare le fonti.

La funzionalità è inizialmente disponibile solo su app mobile per un numero limitato di utenti che riceveranno un invito via email o una notifica tramite Creator Studio. Possono scrivere le note solo gli utenti che hanno un canale YouTube aperto da almeno 6 mesi e che non hanno ricevuto avvertimenti per la violazione delle regole negli ultimi 12 mesi.

Le note verranno mostrate a tutti gli utenti statunitensi nelle prossime settimane. Prima della pubblicazione e durante la fase di test iniziale, le note verranno valutate dallo stesso team esterno che fornisce feedback su suggerimenti e risultati delle ricerche. Le note ritenute utili compariranno sotto ai video.

Al termine della fase di test saranno gli stessi utenti a valutare le note, indicando se sono utili, abbastanza utili o inutili, specificando il motivo. Chi ha scritto una nota può eventualmente cancellarla in qualsiasi momento. YouTube avverte che, essendo una funzionalità sperimentale, ci saranno probabilmente errori di valutazione. Ecco perché creatori e utenti dovrebbero inviare feedback sulla qualità delle note.