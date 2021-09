5 zaini per il Back to School in offerta oggi su Amazon

L'estate sta finendo, come cantava qualcuno. Per molti è già un nostalgico lontano ricordo. Lo sarà a breve anche per tutti gli studenti, alle prese con il rientro a scuola. Proponiamo qui una selezione di zaini per il Back to School tra quelli oggi in offerta su Amazon.

Manca lo zaino per il rientro a scuola? Qualche idea, in sconto

Partiamo da Vans OLD SKOOL III, che al suo interno integra un vano in cui ospitare il laptop. Il prezzo è davvero accessibile, ancora più conveniente grazie allo sconto del 37%.

Chi preferisce un modello trolley può dare uno sguardo a Seven Fly Stars, disponibile in questo momento con prezzo ridotto del 14%.

Anche la linea Amazon Basics offre una buona alternativa, con spallacci imbottiti e scomparti interni, abbastanza capiente da ospitare laptop fino a 17 pollici. In questo caso lo sconto è del 23%.

Niente sconto, ma il prezzo di soli 19,95 euro rende PUMA Phase un articolo degno di essere incluso nell'elenco.

Chiudiamo con un Invicta che strizza l'occhio allo stile di un tempo: il CHAT Colorblock arancione e blu è a -48%.

Ce ne sono molti altri in offerta: trovi l'elenco completo e sempre aggiornato su Amazon.