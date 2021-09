Amazon, le offerte scadono oggi a mezzanotte

Rimarranno le offerte lampo, rimarranno altri sconti sporadici e isolati, ma a partire dalla mezzanotte di oggi le offerte Amazon di Settembre andranno a terminare. Insomma: per chi vuole approfittarne in extremis la vetrina è questa e le occasioni ancora disponibili sono varie.

In questi giorni abbiamo più volte segnalato le migliori occasioni disponibili, ma spesso tempo e attenzione mancano per poterne approfittare. Oggi resta l'ultima opportunità per approfittare di una vetrina tanto ampia, con grande possibilità di scelta e confronto prima di procedere con l'acquisto. Insomma: se hai un attimo di tempo per lo shopping, questa è l'occasione giusta. Ma scade a mezzanotte: ora o mai più.

Occasioni di settembre

Impossibile non segnalare quella che più di ogni altra si è fatta notare e apprezzare in questa settimana di sconti: la gamma delle Fire TV Stick è stata portata in vetrina proprio nei giorni in cui maggiore è l'interesse per questo tipo di dongle. Sta infatti per iniziare ad alto ritmo il calcio in tv e la possibilità di portare sul televisore tanto DAZN quanto Amazon Prime Video significa poter accedere a campionato (qui l'offerta DAZN) e Champions League. Altissima la richiesta di questo tipo di device, tanto che le consegne sono slittate più volte e oggi soltanto poche versioni sono ancora rimaste in consegna immediata.

Disponibili inoltre sconti su Amazon Echo Dot (solo 29,99 euro), Amazon Echo Show 5 (-35%) e sull'ottimo Kindle Paperwhite (solo 104,99 euro), ma a disposizione vi sono anche vari prodotti Xiaomi, Huawei, Garmin e Realme (sconto immediato all'esordio italiano per lo smartphone GT Master Edition).

Raramente si era vista una vetrina tanto ampia in questo periodo di mezzo tra un Prime Day ed un Black Friday, ma tutti gli sconti indicati termineranno esattamente a mezzanotte. Ultime ore di shopping, insomma, per chi vuole approfittarne in extremis.