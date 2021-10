Zalando Connected Retail apre anche all'Italia

Zalando ha ampliato la portata del Connected Retail Program, servizio ora a disposizione anche degli esercenti italiani attivi nel mondo della moda e del lifestyle. A partire da oggi, infatti, il mondo retail ha la possibilità di collegare i propri negozi direttamente alla piattaforma Zalando per vendere online i prodotti a milioni di clienti. Per Zalando è questa un'opportunità per mettersi al centro di un sistema di vendita e distribuzione, mentre per i negozi è questa l'opportunità per andare oltre la propria vetrina e raggiungere nuovi potenziali clienti.

Zalando Connected Retail

Così Zalando spiega il semplice funzionamento logistico del progetto:

I rivenditori fisici collegano i propri negozi in modo rapido, semplice e senza costi di connessione: Zalando fornisce il software per la connessione, i contenuti online, le opzioni di pagamento, l'assistenza clienti e gestori degli account personali. Una volta entrati nel programma, i negozi potranno evadere gli ordini che i clienti Zalando effettuano sulla piattaforma. Poste Italiane ritirerà gli ordini direttamente nello specifico punto vendita, come farebbe normalmente un cliente, e li consegnerà al consumatore finale. Su richiesta, i partner possono anche usufruire di servizi di marketing tramite l'unità di marketing a 360 gradi di Zalando, Zalando Marketing Services (ZMS). Inoltre, i clienti italiani di Zalando potranno presto supportare in maniera diretta i negozi locali utilizzando l'opzione di filtro “consegna da un negozio”.

Il progetto rappresenta un importante investimento per Zalando in Italia, dove porta così nuovi investimenti e apre una rete di collaborazioni che impatterà inevitabilmente sugli equilibri del mondo retail in sinergia con la piattaforma online del marketplace. La rete è già attiva a livello europeo con oltre 5000 negozi attivi in 13 differenti mercati, ma ora tocca al nostro Paese:

L'espansione in Italia ci consentirà di offrire supporto ai rivenditori italiani aiutandoli a raggiungere milioni di potenziali nuovi clienti. Inoltre, Connected Retail ci aiuterà ad approfondire ulteriormente il rapporto con i nostri clienti italiani, offrendo un assortimento ancora più ampio e dando ai consumatori la possibilità di acquistare con una particolare attenzione al locale Riccardo Vola, General Manager Italy and Spain di Zalando

I negozi interessati possono cercare tutte le informazioni sul servizio Zalando partendo da qui.