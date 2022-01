Zip Bomb: allarme per un nuovo attacco DoS

Come se i pericoli già presenti sul Web non bastassero, recentemente si è diffuso un nuovo pericolo per chiunque frequenti la rete. Le Zip Bomb infatti, sono una nuova forma di attacco DoS che tende a rendere inutilizzabile il sistema informatico che va a colpire.

Ciò che rende così temibile tale attacco è la sua facilità di utilizzo e la difficoltà di individuazione. Il tutto avviene attraverso un sistema di attacco che fa parte dei Denial Of Service (DoS) e viene utilizzato per disattivare gli antivirus al fine di creare un canale di facile accesso per virus successivi.

La vittima attiva la Zip Bomb nel momento in cui cerca di aprire un file compresso. Anche se questo si presenta come un archivio di pochi kilobytes, una volta attivato, va a caricare il sistema operativo con una mole di dati impressionante, andando a sovraccaricarlo di proposito.

Si tratta di una serie di file ZIP che, a loro volta, si attivano estraendo altri ZIP. Il sovraccarico tende a mandare fuori giri l'antivirus che, di fatto, non protegge più il computer da eventuali attacchi esterni successivi.

Come evitare di avere a che fare con questo pericoloso virus? Fare grande attenzione ai file che si aprono è sicuramente un buon passo avanti. Utilizzare un antivirus affidabile poi, rappresenta un'ulteriore passo avanti.

Un antivirus efficace per contrastare Zip Bomb e fenomeni simili

