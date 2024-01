1 anno di McAfee 2024 è tuo a soli 21€ su Amazon

L’anno nuovo deve iniziare all’insegna della sicurezza. Ecco perché è meglio approfittare di questa incredibile offerta Amazon. Attiva 1 anno di McAfee Total Protection 2024 a soli 21,99 euro, invece di 89,95 euro. Si tratta di un’ottima occasione per proteggere dalle minacce online e offline fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Acquistando questa licenza ottieni subito in regalo altri 3 mesi aggiuntivi gratis. Niente male vero? Il codice di attivazione ti verrà inviato via email.

McAfee Total Protection 2024: la protezione full optional per la tua sicurezza

Con McAfee Total Protection 2024 hai una copertura full optional contro qualsiasi pericolo che possa mettere a rischio la tua privacy e la tua sicurezza, sia online che offline. Le funzionalità di questa soluzione avanzata mettono al sicuro privacy, dati personali, dettagli di pagamento, carte di credito, acquisti online e molto altro ancora. Dai un’occhiata a tutto ciò che include questo sistema di protezione ad alta tecnologia:

sistema di Protezione Antivirus in tempo reale contro tutte le minacce reali e presunte;

in tempo reale contro tutte le minacce reali e presunte; aggiornamenti costanti e gratuiti per rimanere al sicuro contro le ultime tecnologie di cybercriminalità;

costanti e gratuiti per rimanere al sicuro contro le ultime tecnologie di cybercriminalità; monitoraggio dell’identità 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

VPN Illimitata per una connessione criptata;

per una connessione criptata; app multidispositivo per PC, Mac, Smartphone, Tablet e Chromebook che non rallenta i dispositivi, ma li ottimizza.

L'offerta è valida solo per i clienti Prime.

