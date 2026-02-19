1 mese gratis di Apple Music: pronto per lo streaming di Sanremo?

Il palco dell’Ariston è pronto per Sanremo 2026. E tu hai già pensato a come ascoltare in streaming tutte le canzoni in gara al Festival? Qui è dove ti segnaliamo un’ottima occasione: attiva 1 mese gratis di Apple Music e accedi senza limiti alla piattaforma dai tuoi dispositivi. Non c’è obbligo di abbonamento, prima della scadenza deciderai se rinnovare o cancellare la sottoscrizione, senza vincoli.

Apple Music ti regala 1 mese di streaming gratis

Trovi oltre 100 milioni di brani in un immenso catalogo che include nuove uscite come “Che me ne faccio del tempo” di Mara Sattei e playlist curate come quelle delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Il supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos e Automix ti trasporta in un universo sonoro multidimensionale, con transizioni uniche che rallentano o velocizzano il tempo e sincronizzano il beat. Ci sono poi funzionalità esclusive come Sing che rivisita il concetto del classico karaoke e l’ascolto condiviso per un’esperienza di gruppo, senza dimenticare Shazam per riconoscere le canzoni in pochi istanti quando le senti alla TV, per strada o in un negozio. Scopri di più nella pagina dedicata.

Apple Music è compatibile con tutti i dispositivi: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV, CarPlay, Android, PC, console, smart TV e smart speaker. Per ognuno c’è un’app dedicata. C’è anche l’integrazione di Siri per poter chiedere ad esempio all’assistente virtuale di trovare qualcosa di specifico da riprodurre o lasciare che sia la sua AI a sceglierlo.

Tutto ciò che devi fare per ottenere 1 mese gratis di accesso completo al servizio è attivare il tuo account. Non serve altro: 0 spese, 0 vincoli, ma tutta la musica che vuoi sempre a portata di mano. La promozione è valida per i nuovo iscritti.

