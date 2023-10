1 milione di dollari per filmare un alieno: paga Amazon

Amazon ha lanciato una sfida davvero insolita: premia con un milione di dollari (davvero!) chi riesce a catturare un’immagine di un alieno con il suo campanello intelligente Ring Dorbell. Il video deve essere sottoposto al controllo di uno scienziato che ne certifichi l’autenticità.

Chi crede nell’esistenza degli extraterrestri, come farebbe a osservarne l’arrivo? Forse si procurerebbe un telescopio, sceglierebbe una notte limpida per puntarlo verso il cielo e attenderebbe. Oppure potrebbe collaborare con la NASA con il proprio smartphone, se ha una buona fotocamera notturna. O ancora, potrebbe usare… il proprio campanello connesso. No, non è uno scherzo.

Amazon, infatti, ha appena lanciato un concorso davvero originale, e chi riesce a filmare un extraterrestre con il suo campanello intelligente Ring, vince la bellezza di un milione di dollari. Insomma, chi sogna da sempre un incontro ravvicinato con un alieno, ha finalmente la sua occasione… Il concorso fa parte di una campagna promozionale per il nuovo film di fantascienza “Invasion”, che racconta la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere a un’invasione aliena.

Come promemoria, Ring è un videocitofono connesso a Internet che permette di vedere chi si trova davanti alla propria porta di casa, direttamente dallo smartphone, tablet o PC. Si collega alla rete Wi-Fi di casa e invia notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il campanello o viene rilevato un movimento. È possibile anche accedere alla visione in diretta della videocamera e comunicare con i visitatori tramite l’app Ring o i dispositivi compatibili con Alexa. Ring ha una risoluzione video in HD a 1080p, una rilevazione di movimento avanzata e una visione notturna migliorata.

Per partecipare al concorso, naturalmente, bisogna avere un campanello Ring installato sulla propria porta. Il meteorologo e astrobiologo Jacob Haqq Misrad fungerà da giudice e selezionerà la migliore “prova scientifica” dell’esistenza di vita extraterrestre intelligente. L’autore del video vincitore riceverà 1 milione di dollari da Amazon.

Il concorso è aperto solo ai residenti negli Stati Uniti, ma è ancora possibile partecipare per vincere una carta regalo Amazon da 500 dollari per chi riuscirà a creare un filmato fake. Pupazzi, trucchi, costumi… tutto è concesso. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 3 novembre 2023.

L’iniziativa di Amazon è una mossa pubblicitaria geniale che sfrutta il crescente fascino per gli Ufo. Si tratta di una sfida originale e divertente che attira l’attenzione dei potenziali clienti.