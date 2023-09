Ring Intercom a 49€: suona il citofono, è lo sconto

Ring Intercom è il dispositivo di Amazon che rende smart il citofono tradizionale: oggi è proposto dall’e-commerce con uno sconto di 80 euro sul listino che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 49,99 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, con il codice promozionale RING80 (basta un click).

Super sconto su Ring Intercom: oggi a soli 49 euro

Abilita caratteristiche come la possibilità di rispondere da remoto a chi suona grazie a un sistema audio bidirezionale, aprendo eventualmente il cancello o la porta di casa, di assegnare chiavi temporanee per l’accesso a famigliari, amici e ospiti, di consentire ai corrieri la consegna dei pacchi in modo sicuro e molto altro ancora. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa. Invitiamo inoltre a leggere la nostra recensione e l’articolo pubblicato su queste pagine in occasione della presentazione in Italia.

Il processo di installazione è semplice e alla portata di tutti, tutto l’occorrente è fornito in dotazione, compreso un cacciavite e le viti necessarie. È possibile verificare la compatibilità con il citofono della propria abitazione con il test disponibile nella scheda del prodotto.

In offerta al prezzo finale di soli 49,99 euro, Ring Intercom è il dispositivo giusto per innovare una componente della casa come il citofono tradizionale e dar vita così a una smart home. Come scritto in apertura, per approfittare dello sconto di 80 euro non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato con il codice promozionale RING80 . La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio garantita da Amazon entro un solo giorno.

Vale infine la pena segnalare che è in offerta anche il bundle con il prodotto e lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione, a -54,99 euro: invece di 194,98 euro come da listino, oggi è proposto a soli 139,99 euro.

