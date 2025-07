Ring Intercom al 50% (coupon): l'affare suona al campanello

Ring Intercom a metà prezzo su Amazon è tra le migliori offerte di oggi in ambito smart home. È il dispositivo che trasforma il tuo citofono tradizionale in un citofono smart. In questo momento l’e-commerce lo propone con un coupon -50% che taglia esattamente in due la spesa.

Il coupon -50% di Amazon su Ring Intercom

Ti permette di parlare con i visitatori ovunque tu sia, anche da remoto. Invia notifiche istantanee sullo smartphone quando qualcuno suona, consentendoti eventualmente di aprire anche se non sei a casa. Ci sono poi l’audio bidirezionale per parlare in tempo reale, le chiavi virtuali per condividere l’accesso con ospiti fidati, familiari o vicini di casa (sempre con il massimo controllo e la possibilità di revocarle in qualsiasi momento), la funzione di verifica automatica per i corrieri Amazon e l’integrazione con Alexa per i comandi vocali. L’installazione fai-da-te- è semplice e veloce, alla portata di tutti. Trovi le altre informazioni che cerchi nella pagina del prodotto, dove puoi anche verificarne la compatibilità con il citofono di casa tua. Dai un’occhiata anche alla nostra recensione.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto del 50% sul listino e acquista Ring Intercom al prezzi di soli 49,99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito.

È un articolo che va letteralmente a ruba: ne sono stati acquistati più di 5.000 solo nell’ultimo mese. Il voto medio assegnato dai clienti che lo hanno comprato e provato è 4/5, assegnato da quasi 10.000 recensioni. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratis. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo 30 giorni.