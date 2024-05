iOS 18: riepilogo automatico per le notifiche con IA

In occasione della WWDC di giugno prossimo, Apple presenterà ufficialmente iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone, che dovrebbe fare dell’intelligenza artificiale il suo fiore all’occhiello. Proprio a tal riguardo, è notizia delle ultime ore quella che il colosso di Cupertino svelerà una funzionalità di riepilogo automatico per le notifiche come parte di una serie di nuove feature basate sull’IA.

iOS 18: riepilogo delle notifiche gestito con IA

A riferire il tutto è stato Mark Gurman di Bloombrg, con la nuova edizione della sua newsletter “Power On”. Il giornalista ha spiegato che tra le novità previste con l’avvento di iOS 18, Apple migliorerà le capacità vocali di Siri, conferendogli un sistema più colloquiale, e aggiungerà funzionalità che aiuteranno gli utenti nella loro vita quotidiana, con un approccio che viene definito “intelligenza proattiva”.

La funzionalità in questione include servizi come il riepilogo automatico delle notifiche su iPhone, la fornitura di una rapida sinossi di articoli di notizie e la trascrizione di memo vocali, unitamente al miglioramento delle funzionalità esistenti.

Oltre a tutto ciò, il giornalista annuncia miglioramenti alle foto sotto forma di editing basato sull’intelligenza artificiale, ma la cosa non dovrebbe andare a impressionare in maniera particolare coloro che hanno utilizzato l’intelligenza artificiale nelle app di Adobe o tramite ChatGPT.

Gurman ha altresì fatto sapere che, anche se Apple si affiderà principalmente all’elaborazione in locale per supportare le sue funzionalità di IA, l’elaborazione avverrà anche tramite cloud, nei data center che contengono chip Apple Silicon di fascia alta progettati per Mac.

Infine, il giornalista ha aggiunto che un chatbot in salsa ChatGPT non sarà implementato a stretto giro tra le funzionalità IA di Apple. Pare che i dirigenti del gruppo capitanato da Tim Cook abbiano ammesso internamente di essere al lavoro per recuperare il ritardo.