10 anni di LinkedIn Italia: siamo in 16 milioni

10 anni e 16 milioni di utenti. Ne abbiamo viste di “congratulazioni” scorrere sotto i ponti nel frattempo, ma oggi è il giorno di festeggiare: si celebra infatti il decennale dall'esordio di LinkedIn in Italia, il primo vero network professionale a portare online le connessioni tra colleghi, aziende e progetti.

10 anni di Linkedin in Italia

L'onore del taglio della torta è di Marcello Albergoni, country manager del gruppo in Italia:

Nel 2011 quando abbiamo aperto la sede italiana contavamo poco più di 2 milioni di utenti. Quello che annunciamo oggi è un risultato eccezionale e un momento di grande orgoglio e soddisfazione che desidero condividere e festeggiare con tutto il network e il mio team. In questi 10 anni siamo riusciti a portare il nostro Paese ad avere oltre 16 milioni di professionisti presenti sulla piattaforma, aiutandoli non solo ad espandere il proprio network professionale ma soprattutto a creare nuove opportunità di carriera, rispondendo alle richieste in costante evoluzione di aziende e recruiter. È proprio questa la missione di LinkedIn, collegare i professionisti di tutto il mondo per aumentarne la produttività e il successo, la chiave vincente del nostro social network e la conferma del nostro forte impatto nel mondo del lavoro.

L'impatto del network è inevitabilmente ampio: la community globale conta 800 milioni di partecipanti e nel nostro Paese sono soprattutto Milano, Roma e Torino le 5 città più rappresentate. L'Italia è al terzo posto in Europa in termini di iscritti dietro a Regno Unito e Francia. I lavori più richiesti nel nostro Paese sono nei settori “Istruzione”, “Medici specializzati” e “Esperti Digital Marketing”. Se si calcola che sono 25 milioni i lavoratori attivi in Italia, è chiaro come 16 milioni di iscritti siano una cifra estremamente significativa, inevitabilmente di impatto sul mondo professionale e sulle dinamiche di recruiting.

Numeri come praline, anni come candeline, obiettivi come desideri da esprimere prima di soffiare. Tanti auguri LinkedIn Italia.