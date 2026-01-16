10 funzioni nascoste di Gemini che nessuno usa

Una volta connesso all’ecosistema Google, Gemini smette di comportarsi come un normale chatbot e inizia ad agire come una sorta di assistente personale, capace di sfruttare email, calendario, documenti e ricerche precedenti per capire di cosa si hai bisogno in quel momento.

Il problema è che alcune delle sue funzioni più utili non sono indicate chiaramente o ben pubblicizzate. Di solito ci si imbatte casualmente. Oppure non si scoprono mai, continuando a usare Gemini come chatbot generico quando potrebbe fare molto di più.

Gemini, 10 funzioni utili poco note e i prompt per sfruttarle

Ecco dieci funzioni di Gemini nascoste in bella vista a cui la maggior parte delle persone non sa di avere già accesso.

1. Cambia personalità a seconda di dove si usa

Uno degli aspetti più trascurati di Gemini è che non è assistente unico e sempre uguale a se stesso. Il modo in cui si comporta cambia notevolmente a seconda di dove si utilizza.

Sul web (gemini.google.com): Si comporta come assistente generico concentrato su ragionamenti e spiegazioni ampie. Buono per conversazioni aperte e brainstorming.

Su Android (app o assistente integrato): Ha accesso a cosa c’è sullo schermo del telefono e può interagire con le app installate. Molto più contestuale e pratico.

All’interno di app Google (Gmail, Documenti, Fogli): Lavora direttamente con il contenuto presente già sullo schermo. Non deve importare o caricare nulla, vede già tutto.

Ciò vuol dire che si può digitare lo stesso identico prompt in ciascun luogo e ottenere risposte sensibilmente diverse. Gemini si adatta al prodotto o al dispositivo includendo contesto, strumenti e dati disponibili in quell’ambiente.

Per testare le sue capacità, basta fare un prova e chiedere ad esempio: Aiutami a organizzare la giornata in tutti e tre i posti. Sul web si otterranno consigli generici. Su Android potrebbe controllare calendario e notifiche. In Gmail potrebbe analizzare le email non lette e scadenze imminenti.

2. Collega informazioni sparse invece di recuperarle soltanto

Molti presumono che Gemini tiri fuori semplicemente informazioni quando si fa una domanda, come un motore di ricerca, solo un po’ più potente. In realtà può ragionare su più fonti contemporaneamente creando connessioni che a volte possono passare inosservate. Gemini, infatti, può collegare informazioni da diverse app Google. Ad esempio, può associare un thread email a un evento del calendario, richiamare una ricerca fatta dopo aver guardato un video su YouTube, combinare foto, email e ricerche per dare una visione d’insieme, o trovare collegamenti tra documenti creati in periodi diversi.

Facciamo un esempio pratico. C’è l’email di un cliente che menziona la riunione, un evento nel calendario lo stesso giorno, un documento con appunti del progetto. Gemini può connettere tutte e tre le cose e dire: Per la riunione di domani con il cliente X, hai preparato un documento Y, ma l’email suggerisce che vuole discutere anche Z che non è nel documento .

Ecco il prompt per sfruttare questa capacità: In base alle mie email e al calendario, quali sono le cose principali che richiedono la mia attenzione questa settimana?

Gemini non elencherà solo email o eventi. Mostrerà connessioni: email che riguardano eventi imminenti, scadenze menzionate in conversazioni, progetti con progressi bloccati.

3. Si adatta al proprio stile senza chiederlo esplicitamente

Anche senza impostazione visibile di “memoria” o personalizzazione esplicita, Gemini si adatta silenziosamente a come si usa.

Impara semplicemente osservando. Se si chiede spesso dammi una lista invece di spiega , inizierà a rispondere con elenchi puntati di default. Se si chiede di essere più conciso, calibrerà la lunghezza delle risposte future.

4. Analizza le foto oltre i volti e i luoghi

Quando Gemini esamina la Galleria di Google Foto, non identifica solo persone e posti usando il riconoscimento facciale e la geolocalizzazione. Cerca comportamenti ripetuti nel tempo.

Può notare la differenza tra i giorni feriali (foto ufficio, pranzi veloci) e il fine settimana (natura, cibo elaborato, persone); schemi temporali, settimane impegnative vs tranquille, periodi di viaggio frequente, momenti di pausa; Temi ricorrenti, come eventi che si fotografa sempre (concerti, cibo, tramonti); contesti che si ripetono

Alla domanda Quali schemi noti nelle mie foto dell’ultimo mese? , potrebbe rispondere: Noto un aumento delle foto di cibo nei weekend, molte foto di panorami durante le prime due settimane (possibile viaggio?), poi prevalentemente foto indoor ultima settimana (ritorno alla routine?).

5. Gestisce pensieri confusi meglio di altri chatbot

A differenza di altri chatbot che preferiscono prompt perfettamente formulati, Gemini può gestire pensieri incompleti e note disordinate senza perdere il filo. Quindi si può divagare a metà frase, cambiare direzione improvvisamente o ammettere di essere confusi.

Gemini è progettato per seguire il modo in cui le persone pensano realmente, non solo il modo in cui scrivono documenti formali. Può essere utile quando si fa brainstorming e le idee sono ancora nebbiose, in caso di problemi complessi che non si sa formulare chiaramente o quando si devono prendere decisioni, ma non si sa cosa chiedere esattamente.

6. Funziona come analista personale dei propri dati

Quando connesso ai propri dati Google, Gemini può fare analisi che normalmente richiederebbero un consulente esterno. Può riassumere cronologie email degli ultimi mesi su progetto specifico, ricerche frequenti, identificare cosa rallenta ripetutamente nella giornata, interruzioni che si ripetono, compiti che richiedono sempre più tempo del previsto, suggerire cambiamenti basati sui dati.

7. Cambia prospettiva senza iniziare per forza una nuova chat

Non c’è bisogno di avviare una nuova conversazione se si vuole un nuovo punto di vista sullo stesso problema. Basta semplicemente chiedere a Gemini di cambiare ruolo, tipo: Ora pensa come un project manager e valuta questo piano , o Spiega a qualcuno senza background tecnico , oppure Dammi un punto di vista scettico, non ottimista .

È un’abilità interessante, perché mantiene tutto il contesto della conversazione precedente, ma lo analizza da punti di vista diversi, senza dover ricominciare da zero e ripetere le informazioni.

8. Estrae significato da file che sembrano inaccessibili

Questa funzione è utilissima al lavoro quando si ricevono documenti non modificabili o scansioni di bassa qualità. Può leggere e interpretare PDF che contengono solo immagini, documenti scansionati, file dove non si può selezionare il testo.

Invece di limitarsi a riassumere cosa dice un documento, Gemini può chiarire le parti confuse o ambigue, rispondere a domande specifiche sul contenuto, estrarre dati specifici da documenti lunghi, spiegare la terminologia tecnica presente. Es. Ho caricato questo PDF scansionato. Spiega cosa dice sezione 3.2 in termini semplici e identifica eventuali obblighi contrattuali.

9. Capisce le intenzione oltre alle parole chiave su Gmail e Documenti

Quando si usa Gemini su Gmail o Documenti Google, non cerca solo le corrispondenze di parole chiave come farebbe un motore di ricerca. Cerca di dedurre cosa si vuole fare effettivamente. Sa se si sta scrivendo una nuova email, se si sta rispondendo, o cercando informazione in un thread esistente. E adatta i suggerimenti di conseguenza.

10. Aiuta a decidere cosa NON fare

Questo aspetto passa completamente inosservato. Oltre a generare idee e suggerire azioni, Gemini può aiutare a eliminare compiti inutili. Può identificare attività che richiedono tempo ma producono risultati minimi, eventi sul calendario che non supportano i propri obiettivi dichiarati, cosa può essere tranquillamente rimandato, delegato o cancellato completamente.