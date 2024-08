I 10 modi migliori per condividere file con chiunque sul web

La condivisione di file tra utenti e dispositivi può essere resa complessa dalla necessità di utilizzare applicazioni dedicate, configurare account online o spazi cloud. Esistono però servizi web che semplificano notevolmente questo processo, basandosi su un meccanismo di drag-and-drop per caricare i file e sulla generazione di link condividibili per permetterne il download.

In particolare, questi siti consentono di trascinare i file desiderati direttamente nell’interfaccia del browser e mettono a disposizione un link univoco per quel file. Tale link può essere condiviso con altri utenti, che potranno utilizzarlo per scaricare immediatamente il file originale senza necessità di registrazioni o app dedicate.

Come condividere file online gratuitamente?

Questi siti web velocizzano e semplificano la condivisione di file tra più persone, evitando passaggi macchinosi e permettendo un accesso diretto e immediato ai contenuti condivisi attraverso semplici link.

1. ShareDrop

Alimentato da WebRTC, ShareDrop è un software di condivisione di file P2P basato su browser. Funziona in modo leggermente diverso dagli altri programmi di invio di file menzionati di seguito.

Per condividere un file, basta aprire il sito web di ShareDrop e fare clic sull’icona più nell’angolo in alto a destra. In questo modo si crea una stanza a cui gli amici possono unirsi attraverso il link o il codice QR.

ShareDrop assegna un avatar a tutti i partecipanti alla stanza. Fare clic sull’avatar della persona a cui si desidera inviare il file. Caricare il file e fare clic su Invia. ShareDrop invia il file una volta che il destinatario lo accetta.

2.JustBeamIt

JustBeamIt è un servizio web che permette di trasferire file tra utenti sfruttando una connessione peer-to-peer diretta.

Funziona così: l’utente carica il file desiderato sul sito, il quale genera un URL univoco. Questo link può essere condiviso con un altro utente. A questo punto, tenendo aperti i rispettivi browser, il file viene trasferito direttamente tra i loro dispositivi, senza passare da server centralizzati.

Il vantaggio di JustBeamIt è la possibilità di condividere file di grandi dimensioni senza limiti. Tuttavia, l’URL generato scade dopo soli 10 minuti. Per questo, se il trasferimento non avviene per tempo, è necessario rigenerare il link con un nuovo caricamento del file.

3. SendGB

SendGB è un servizio web che permette di condividere file fino a 5 GB in modo gratuito. Questa capacità è sufficiente per la maggior parte degli utenti. Sono però disponibili piani di upgrade a pagamento che estendono le funzionalità. Il piano SendGB EXCEED offre 1 TB di spazio di archiviazione.

Il piano SendGB EXTRA consente la condivisione one-shot di file di grandi dimensioni. il piano SendGB EXTEND estende il periodo di conservazione dei file caricati.

Nella versione gratuita i file fino a 250 MB possono essere archiviati per un massimo di 90 giorni. Per file di dimensioni superiori, il periodo di archiviazione massimo è di una settimana. I file su SendGB possono essere condivisi sia tramite email che link. Sono disponibili opzioni di protezione tramite password e funzionalità di eliminazione automatica.

4. Uploadfiles

Uploadfiles consente di caricare file sui suoi server senza alcuna registrazione. È completamente gratuito ed è uno dei servizi meno restrittivi in circolazione. È senza dubbio la soluzione migliore se non si vuole usare il peer-to-peer. Nonostante la generosità del piano gratuito, sono disponibili abbonamenti Pro e Business con maggiori funzionalità e limiti più elevati.

5. Send Anywhere

Send Anywhere è un’applicazione che permette di inviare file di grandi dimensioni. La versione web, sebbene non al livello delle app per desktop e mobile, rimane un modo veloce e comodo di utilizzare il servizio. Il funzionamento è molto semplice: una volta caricati i file su Send Anywhere, viene fornito un codice numerico di 6 cifre. Questo codice può essere condiviso con chiunque. Chiunque sia in possesso del codice può scaricare i file caricati in precedenza.

6. PlusTransfer

PlusTransfer è stato lanciato nel 2014, ma non ha mai guadagnato molta popolarità nel settore dei servizi di condivisione file. Inizialmente aveva acquisito PipeBytes, un servizio peer-to-peer non più attivo, ma poi ha optato per mantenere il tradizionale sistema di upload dei file. Non è richiesta la registrazione su PlusTransfer, ma è necessario inserire l’indirizzo email del destinatario per inviare i file. È possibile specificare più indirizzi email per ciascun trasferimento.

7. We Transfer

WeTransfer consente di condividere file in modo sicuro con amici e conoscenti. Funziona in modo simile a PlusTransfer: si carica il file che si vuole inviare, si inserisce l’indirizzo email del destinatario e si invia la richiesta di download.

WeTransfer esiste dal 2009 ed è tuttora attivo e diffuso, il che dimostra l’affidabilità del servizio. Rispetto a PlusTransfer, WeTransfer ha guadagnato molta più notorietà nel settore della condivisione file grazie alla sua semplicità d’uso, sicurezza e affidabilità consolidate negli anni. Si tratta quindi di una soluzione collaudata per condividere file in modo facile e sicuro (fino a 2 GB gratis!).

8. File Transfer

File Transfer è uno strumento valido, con alcune funzionalità uniche. Permette di controllare i file caricati per individuare eventuali virus e ha un’opzione per richiedere file (solo per gli account business). La caratteristica migliore è che consente di far pagare il download dei file, il che è ottimo se si vogliono condividere lavori con clienti.

File Transfer offre tre piani: Gratuito, Plus e Business. Il piano gratuito offre 100GB di spazio di archiviazione ma limita le dimensioni dei file a 6GB. I piani Plus e Business sono più generosi nei limiti ma costano rispettivamente 9 e 49 dollari al mese. È possibile inviare i file tramite URL o email. Il piano gratuito consente 50 download, mentre quelli a pagamento sono illimitati. Inoltre si possono proteggere i file con una password (non male!).

9. Tresorit Send

Tresorit Send consente una collaborazione sicura tra i membri del team grazie alla crittografia end-to-end. Per la condivisione dei file, dispone di uno strumento chiamato Tresorit Send. Crea un link condivisibile per l’invio dei file, ma per utilizzare il servizio è necessario fornire il proprio indirizzo e-mail.

10. Dropall

Dropall è un sito di condivisione di file peer-to-peer che ha un approccio leggermente diverso rispetto ai siti elencati sopra. Non appena si apre il sito, vengono assegnati un nome utente e un numero di stanza casuali.

È quindi possibile caricare i propri file qui e condividere l’ID della stanza con i propri amici, che possono utilizzarlo per entrare nella stanza e scaricare i file. Il sito consente di caricare più file in una singola stanza. Tuttavia, è necessario pagare 0,99 dollari all’anno per proteggere la stanza con una password.