10€ di welcome bonus per gli utenti di Punto Informatico

Iscrivendoti a Revolut puoi subito avere una ricarica del valore di 10 euro: basterà inserire solamente alcuni dei tuoi dati personali ed effettuare semplici passaggi sulla pagina web dedicata. Per chi non la conoscesse, Revolut è una società di tecnologia finanziaria che offre servizi bancari tra cui carta prepagata, cambio valuta, cambio di criptovaluta e tanto altro, ponendo al primo posto la soddisfazione dei clienti.

Perché consigliamo Revolut? Senza dubbio perché nasce come punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di un conto corrente online non solo completo di servizi ma che possa consentire agli utenti di risparmiare maggior denaro possibile. Per venire incontro alle tue esigenze giornaliere, Revolut offre un servizio economico e semplice da utilizzare: con un’unica piattaforma puoi finalmente semplificare le tue spese quotidiane per tutto quello che riguarda il denaro. Puoi, inoltre, richiedere denaro con un semplice click, ottenere offerte esclusive e risparmiare una percentuale sui tuoi acquisti.

Con la carta Revolut puoi controllare in qualsiasi momento e in totale autonomia tutti i pagamenti o trasferimenti di denaro. Ricevi inoltre notifiche di pagamento istantanee e gestisci la sicurezza della carta tramite l’app.

Viaggi continuamente e vuoi una carta da poter utilizzare anche oltre i confini nazionali? Revolut può essere tranquillamente utilizzata anche fuori dall’Italia: potrai infatti spendere all’estero nella valuta locale al tasso di cambio reale e viaggiare spendendo meno grazie ai pass per le lounge aeroportuali. E in caso di transazioni sospette, Revolut supervisiona il tuo conto, tenendo al sicuro i dettagli della carta e richiedendo una verifica aggiuntiva per garantire maggiore protezione.

Per riscattare l’offerta devi solamente:

Inserire il tuo numero di telefono nel riquadro dedicato cosi da ottenere un link unico per eseguire il download dell’app Revolut

Registrarti su Revolut

Ricevi il premio da 10 euro effettuando il tuo primo pagamento con carta Revolut virtuale o fisica

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.