11 milioni di PEC, +10% da inizio 2019 ad oggi

Da inizio 2019 al primo semestre del 2020 il numero di caselle PEC in Italia è aumentato del 10% arrivando a superare quota 11 milioni. Nello stesso periodo il numero di messaggi su posta elettronica certificata solo nel nostro paese ha raggiunto i 3 miliardi di unità, a dimostrazione di quanto importante sia diventato il volume di informazioni inviate tramite questo strumento.

I numeri aggiornati relativi al mondo delle PEC sono stati pubblicati dall’AgIG, agenzia che svolge funzioni di verifica e controllo sulle attività dei 19 gestori accreditati per l’erogazione di questo tipo di servizio. Ad oggi i gestori PEC attivi sono i seguenti:

La PEC è utilizzata da cittadini, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in svariati ambiti: da quello giuridico al sanitario e bancario. […] Nel 2017, la normativa italiana ha stabilito che la PEC dovrà evolvere, da un punto di vista tecnologico, per essere conforme al Regolamento eIDAS. L’obiettivo è quello di abilitare questo strumento alla verifica dell’identità del mittente, non solo alla certificazione del canale e della trasmissione del messaggio. In Italia, i principali fornitori stanno collaborando con AgID attraverso diversi tavoli di lavoro con il fine comune di garantire un’evoluzione, a livello tecnologico e normativo, di questo strumento essenziale per le comunicazioni digitali dei cittadini.