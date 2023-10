12 mesi di Disney+ al prezzo di 8: l'offerta sta per terminare

Dal prossimo mese di novembre è previsto un aumento dei prezzi per l’accesso a Disney+. Per il piano “premium”, che garantisce l’accesso a tutti i contenuti, con la massima risoluzione disponibile e senza pubblicità, è previsto un rincaro. L’abbonamento passerà da 8,99 euro a 11,99 euro al mese oppure da 89,99 a 119,99 euro per un anno.

Fino a fine ottobre, però, è possibile attivare Disney+ al prezzo di 89,99 euro, evitando il rincaro per un anno intero e accedendo, quindi, a un abbonamento di 12 mesi spendendo l’equivalente di 8 mesi del nuovo canone mensile. Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney+.

La promozione è valida per i nuovi utenti (anche per chi in passato ha utilizzato il servizio), solo fino alla fine del mese di ottobre. Naturalmente, non ci sono vincoli di permanenza al termine del periodo promozionale. L’abbonamento, inoltre, è attivabile anche pagando con PayPal (anche in 3 rate).

Disney+ è in offerta fino a fine mese: i dettagli della promozione

La nuova promozione che termina a fine ottobre è l’ultima occasione per attivare Disney+ al “vecchio” prezzo, evitando l’aumento voluto dalla piattaforma fino all’ottobre del prossimo anno. Con questa promozione è possibile accedere a 12 mesi di Disney+ al prezzo di 8 (considerando il nuovo prezzo dell’abbonamento Premium da 11,99 euro al mese).

L’accesso al catalogo della piattaforma è completo: con il nuovo abbonamento è possibile accedere a tutti i contenuti, senza limitazioni e senza pubblicità e con la massima risoluzione possibile. Con un solo abbonamento, inoltre, è possibile accedere alla piattaforma da quattro dispositivi differenti.

Si tratta, quindi, di un’occasione unica per poter attivare il servizio di streaming di Disney. Per tutti i dettagli sulla promozione e per attivare subito l’abbonamento, prima di eventuali rincari, è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.