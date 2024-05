ATP Roma, Djokovic-Tabilo: come vederla in streaming

Oggi pomeriggio Novak Djokovic tornerà sul campo centrale dell’ATP Roma per affrontare al terzo turno il cileno Alejandro Tabilo. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Il pass Sport di NOW dà accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky, in diretta e on-demand. Per gli appassionati di tennis si tratta di una vera e propria manna dal cielo, dato che hanno la possibilità di seguire tutti i tornei della stagione ATP e WTA, più l'Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon in esclusiva, insieme alla Coppa Davis e le ATP Finals di Torino.

Come vedere Djokovic-Tabilo in streaming (ATP Roma)

Oltre al tennis, il pass consente di vedere anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP (oggi pomeriggio ad esempio si corre il Gran Premio di Francia a Le Mans), l’NBA (compresi i playoff che si stanno disputando in queste settimane), 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C (anche in questo caso compresa la post-season), la Champions League, l’Europa League e la Conference League.

Dopo lo spavento iniziale per la bottiglietta in alluminio che l’ha colpito in testa al momento dell’uscita dal campo dopo il match del secondo turno, Novak Djokovic si è mostrato sorridente e pronto a scherzare su quanto accaduto un giorno prima, confermando di aver recuperato in toto dalla botta presa. E questa non è sicuramente una bella notizia per il suo avversario.

L'incontro Djokovic-Tabilo del Masters 1000 di Roma avrà inizio non prima delle ore 14:00 sul campo centrale del Foro Italico.