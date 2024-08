US Open 2024: gli italiani in gara oggi 29 agosto e dove vederli in streaming

Dopo la vittoria di Jannik Sinner di ieri, il programma di oggi per gli italiani impegnati agli US Open 2024 prevede il solo Lorenzo Musetti che, dopo aver battuto Kecmanovic nel turno precedente, sogna di approdare agli ottavi di finale del torneo americano per la prima volta nella sua carriera affrontando Brandon Nakashima.

La partita sarà l'ultima del campo 17 e si giocherà in piena notte alle 03.30 del mattino del 31 agosto

US Open 2024: Musetti in streaming su NOW

Lorenzo Musetti ha già affrontato Nakashima di recente ottenendo una sofferta vittoria e proverà a ripeterei anche nel terzo turno degli US Open 2024 per provare a conquistare gli ottavi di finale dove potrebbe trovare Zverev, anche lui impegnato in nottata.

