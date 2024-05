Atalanta-Roma: le formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta-Roma è uno degli ultimi big match di questa Serie A, in scena domenica 12 maggio alle ore 20:45 per la giornata 36 del campionato. È un incontro decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, da vedere in esclusiva streaming su DAZN, in diretta dalla cornice del Gewiss Stadium di Bergamo.

Probabili formazioni e streaming di Atalanta-Roma

Entrambe le squadre sono reduci dai rispettivi impegni nelle semifinali di Europa League, seppur con esiti differenti: avanti la Dea verso la finale contro il Bayern Leverkusen, out i giallorossi, sconfitti dai tedeschi. Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Gasperini e De Rossi, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman;

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in streaming grazie alla diretta esclusiva su DAZN. Come in tutte le grandi occasioni, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa, complice anche il fattore campo. Dall’altra parte c’è però una squadra determinata a rialzare la testa e ad allungare le mani sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Al momento, la classifica vede Atalanta e Roma a pari merito a 60 punti, rispettivamente al quinto e al sesto posto, con la Lazio che segue a quota 56. Si tratta dunque di un match decisivo.

Attiva il tuo abbonamento a DAZN scegliendo tra i piani STANDARD e PLUS per vedere tutta la Serie A in streaming, 10 partite su 10 per ogni turno di campionato, 7 in esclusiva assoluta. La visione è consentita su un massimo di due dispositivi in contemporanea.