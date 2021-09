123 Form Builder: sconto di 108 euro per il piano Team

123 Form Builder offre diverse soluzioni per la creazione di moduli professionali con numerose opzioni di personalizzazione. Il piano più adatto per le piccole e medie imprese è Team. Grazie alla promozione attualmente in corso, la software house di Timisoara permette di risparmiare 108 euro/mese sull'abbonamento annuale.

123 Form Builder: piano Team a 44,99 euro/mese

Il piano Team di 123 Form Builder consente l'accesso ad oltre 3 utenti e include 15 “smart forms” (ma si possono acquistare più moduli senza cambiare piano). Lo spazio disponibile per gli upload è 15 GB. La creazione dei form è semplificata dalla possibilità di caricare documenti, PDF e JPG, aggiungere immagini, video e Google Maps, e dal supporto per oltre 15 sistemi di pagamento.

Il piano Team offre inoltre l'integrazione con diversi servizi di produttività (Dropbox, Google Drive, Evernote e altri) e varie piattaforme CMS, tra cui WordPress. La raccolta dei dati avviene quindi in maniera rapida. L'utente può utilizzare oltre 30 tipi di campi per i moduli e scegliere la lingua preferita.

Al termine dell'operazione di compilazione del form è possibile mostrare un qualsiasi sito e un messaggio personalizzato, inviare notifiche via email e SMS (fino a 15). 123 Form Builder garantisce il rispetto della privacy (GDPR) e la massima sicurezza, grazie a crittografia, password, blocco IP, filtro per paese e captcha.

L'abbonamento al piano Team di 123 Form Builder è disponibile al costo di 44,99 euro/mese (abbonamento annuale). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanza di rimborso entro 30 giorni.