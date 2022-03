18app: quando e come chiedere il Bonus Cultura

Sta per tornare il Bonus Cultura 18app, quest’anno dedicato a coloro nati nel 2003. La data da cerchiare in rosso sul calendario per effettuare la richiesta è quella del 17 marzo 2022: servirà SPID o CIE. Gli interessati avranno poi tempo per inoltrare la domanda fino al 31 agosto 2022. Dove? Sulle pagine del sito ufficiale 18app.italia.it.

Torna il Bonus Cultura 18app per i nati nel 2003

A questo giro, il contributo porta con sé alcune novità come anticipato nell’autunno scorso. La cifra messa a disposizione di ogni neomaggiorenne rimane pari a 500 euro, con la possibilità di spenderla entro e non oltre il 28 febbraio 2023. Ecco cosa sarà possibile acquistare:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Il Bonus Cultura 18app è strettamente personale, non può essere ceduto né scambiato. Sulla regolarità del suo utilizzo vigila la Guardia di Finanza. Stando ai numeri ufficiali, sono stati 389.678 i nati nel 2001 che ne hanno beneficiato, per un controvalore economico pari a 183.005.322,25 euro (in calo rispetto all’anno precedente). I dati relativi alla classe 2002 non sono ancora disponibili.

Sempre a partire dal 17 marzo 2022 (e fino al 31 agosto 2022), attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa, sarà consentita la registrazione ai nuovi esercenti. Anche in questo caso, la procedura richiederà l’utilizzo di SPID o CIE.