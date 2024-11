18€ per un paio di auricolari da usare in palestra: SoundCore P20i

Super svendute queste wearable che con la resistenza all’acqua certificata sono ideali anche per la palestra e gli allenamenti. Le Soundcore P20i sono auricolari Bluetooth senza limiti e beh, se ne vuoi un paio non farne a meno proprio ora. Si collegano sia ad Android che iOS ed hanno l’EQ personalizzabile. Puoi acquistarle a soli 18,89€ su Amazon con il doppio sconto in corso: ribasso del 40% + coupon del 10%.

Vedi offerta Amazon QUI

Soundcore P20i: perché scegliere questi auricolari TWS?

Sono economici ma sanno il fatto loro. Soundcore è un brand che conquista molti cuori con le sue cuffie wireless e anche nel campo degli auricolari non ha difetti. Se vuoi un paio di wearable da indossare senza preoccupazioni e in qualsiasi situazione, queste sono fatte proprio per te.

Hanno un design in ear e in confezione trovi diverse punte in silicone per adattarle alla perfezione alle tue orecchie. Comode e pratiche, rimangono su senza scivolare via per usarle in tutta tranquillità. Come ti dicevo, poi, sono anche resistenti all’acqua per cui se ti alleni non si rovinano minimamente.

Goditi una musica immersiva con un suono ad alta fedeltà grazie ai driver da 10mm che hanno un occhio di riguardo verso i bassi. In applicazione trovi l’EQ che puoi personalizzare a seconda dei tuoi gusti.

Non mancano poi all’appello 2 microfoni, controlli touch e una batteria che ti permette di sognare. Ben 30 ore di utilizzo con la custodia di ricarica. In altre parole è improbabile rimanere insoddisfatti da questi auricolari.

A soli 18,89€ su Amazon, le Soundcore P20i sono le wearable da prendere al volo se vuoi un paio di auricolari senza fili e di qualità a prezzo contenuto. Approfitta del doppio sconto e spunta il coupon del 10% subito.

Le spedizioni? Gratuite e rapide in tutta la penisola con i servizi Amazon Prime eventualmente attivi sul tuo account.