1Password annuncia nuove funzionalità sperimentali

1Password ha annunciato nuove funzionalità sperimentali che potrebbero essere incluse nelle future versioni del password manager. Gli utenti interessati possono testarle e fornire utili feedback alla software house canadese. Tra le novità ci sono quelle che velocizzare l’inserimento dei dati nei form e la procedura di login.

Cinque “esperimenti” per 1Password

La prima funzionalità sperimentale riguarda l’inserimento dei dati personali e di pagamento. Nella nuova scheda Profilo è possibile salvare indirizzo, email, numero di telefono e i dati della carta di credito (titolare, numero e scadenza). Queste informazioni vengono scritte automaticamente nei form o durante gli acquisti online.

La seconda novità permette di collegare 1Password per macOS a browser aggiuntivi. L’estensione può essere sbloccata con Touch ID. Nella scheda Home delle app mobile sono invece visualizzate le informazioni in base alla posizione geografica, come la password Wi-Fi dell’ufficio e il codice PIN della carta di debito quando l’utente si trova vicino all’ATM.

La software house ha inoltre unificato il design della versione web e dell’app desktop e semplificato il login su Windows. Quest’ultima funzionalità (disponibile in beta) è denominata Auto-Type via Quick Access e consente di inserire automaticamente le credenziali di login con la combinazione di tasti Ctrl+Shift+Spazio.

Le funzionalità sperimentali possono essere attivate nella scheda Labs delle impostazioni. In base ai feedback ricevuti, 1Password deciderà se aggiungerle nelle app.