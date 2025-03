1Password: dati di login visibili in base alla posizione

1Password, uno dei gestori di password più popolari al mondo, ha comunicato l’implementazione di una nuova funzionalità, di natura totalmente opzionale, che consente di visualizzare le proprie password, oltre che dati di login, codici di allarme, PIN e altre credenziali in base alla propria posizione geografica.

1Password: dati di login a portata di luogo

Si tratta di una notevole innovazione, grazie alla quale gli utenti possono assegnare una posizione specifica agli elementi archiviati nella propria cassaforte digitale e quando si trovano nelle vicinanze di quel luogo, le credenziali pertinenti vengono automaticamente evidenziate all’interno dell’applicazione 1Password. Per fare un esempio concreto, se si utilizzano password legate al proprio ambiente di lavoro, queste potranno essere mostrate principalmente quando si è in ufficio.

Per utilizzare questa funzione, è però necessario prima aggiungere la sezione “Nearby” alla schermata iniziale attraverso le impostazioni di personalizzazione dell’app. Una volta abilitata, l’applicazione richiede l’autorizzazione per accedere alla posizione del dispositivo. La visualizzazione su mappa rende più intuitivo impostare e visionare i luoghi associati agli elementi memorizzati.

1Password sottolinea che la nuova funzionalità mantiene i medesimi elevati standard di privacy e sicurezza che caratterizzano gli altri suoi servizi. L’azienda dichiara infatti che i dati sulla posizione non vengono memorizzati, condivisi o tracciati. Le coordinate sono elaborate localmente sul dispositivo dell’utente, il che garantisce che le informazioni sensibili non lascino mai il dispositivo di riferimento.

Anche per chi utilizza l’app in ambito professionale, 1Password rassicura che i datori di lavoro non avranno accesso né visibilità sui dati di localizzazione, pur andando ad adoperare l’applicazione in un contesto lavorativo.