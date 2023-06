1Password: login con passkey nel browser

Dopo quasi sette mesi dall’annuncio, 1Password ha finalmente annunciato il supporto per le passkey nei principali browser. Installando le versioni beta delle estensioni per Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari, gli utenti possono effettuare l’accesso agli account online senza password. La software house canadese è uno dei membri della FIDO Alliance che ha promosso lo sviluppo di una soluzione di login più sicura.

Login con passkey nel browser

1Password è uno dei migliori password manager sul mercato. Come alcuni concorrenti (tra cui Dashlane), l’omonima software house ha deciso di supportare le passkey, una soluzione più semplice, veloce e sicura delle tradizionali password.

Dopo aver installato le estensioni dei browser su Windows, macOS e Linux (quella di Safari funziona solo su maOS) è possibile creare e memorizzare le passkey per siti e servizi compatibili (al momento solo 49). La versione di 1Password per Windows, macOS, Linux, Android e iOS consente di visualizzazione, modificare, spostare, condividere e cancellare le passkey, ma non di crearle.

Quando l’utente visita un sito compatibile, 1Password segnalerà la possibilità di usare una passkey. Durante la procedura di registrazione deve essere scelta l’opzione per la creazione della passkey. Se l’account già esiste, l’utente può sostituire la password attuale oppure aggiungere la passkey come metodo di login alternativo. Alla successiva visita sarà sufficiente cliccare sul pulsante di accesso per usare la passkey.

La software house canadese evidenzia i principali vantaggi delle passkey in 1Password: non deve essere digitato e ricordato nulla, nessuno può accedere agli account tramite phishing, è possibile la sincronizzazione tra dispositivi. Nei prossimi mesi verrà aggiunto il supporto per Android e iOS, mentre a luglio verrà introdotto lo sblocco dell’account 1Password con passkey.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.