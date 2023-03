Dashlane conserverà le passkey con Android 14

Dashlane ha annunciato che supporterà la creazione, memorizzazione e sincronizzazione delle passkey con l’arrivo di Android 14. Quest’ultima funzionalità sarà disponibile proprio grazie alla nuova versione del sistema operativo mobile. La software house supporta già le passkey su desktop attraverso l’estensione per Chrome e altri browser basati su Chromium.

Google ha rilasciato a febbraio la prima Developer Preview di Android 14. Una delle novità consente alle applicazioni di terze parti di gestire le passkey, un nuovo metodo di autenticazione che evita l’uso delle password e quindi elimina i rischi associati al phishing. Sia Apple che Google supportano le passkey attraverso la sincronizzazione su Google Password Manager per Android e iCloud Keychain.

Android 14 è la prima versione del sistema operativo che permetterà a Dashlane di gestire le passkey, ovvero senza utilizzare il Password Manager di Google. Nel video si può vedere la semplice procedura di creazione e uso di una passkey (in pratica serve solo un indirizzo email).

Manage passkeys with Dashlane on Android later this year 🎉 #fido #passkeys #passwordless pic.twitter.com/myFKDPAYF7

— Dashlane (@dashlane) February 23, 2023