1Password: passkey per creare e sbloccare l'account

Prosegue (anche se in modo più lento del previsto) il lavoro di 1Password per aggiungere il supporto completo alle passkey al suo password manager. Dopo aver consentito la creazione, il salvataggio e l’uso delle passkey sui siti tramite estensioni per browser, iOS 17 e Android 14, la software house canadese ha comunicato che gli utenti possono ora creare un nuovo account con una passkey.

Creazione e sblocco dell’account

Questa funzionalità era stata annunciata oltre 10 mesi fa. A partire dal 19 luglio era disponibile una beta privata che permetteva ad un numero limitato di utenti di creare un account con una passkey tramite app per iOS e iPadOS, mentre lo sblocco dell’account era consentito anche da macOS e web.

Ora la beta è pubblica, quindi accessibile a tutti. Al momento è possibile usare le passkey per creare un nuovo account. Il supporto per gli account esistenti verrà aggiunto nel corso del 2024. Gli utenti devono innanzitutto scaricare e installare la versione mobile o desktop di 1Password. Per partecipare alla beta pubblica è quindi necessario aprire i link per mobile o desktop.

Successivamente può essere avviata la procedura di creazione del nuovo account, durante la quale vengono indicati i passi per la creazione della passkey. Per sbloccare 1Password è possibile utilizzare il riconoscimento biometrico o il passcode del dispositivo.

Le passkey sfruttano la crittografia a chiave pubblica. Quest’ultima viene conservata sui server di 1Password, mentre quella privata sul dispositivo. L’accesso all’account è possibile solo se c’è corrispondenza tra le due chiavi. Ovviamente è sempre disponibile il metodo standard (password e Secret Key), ma le passkey offrono una maggiore sicurezza.